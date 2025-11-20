Stari mlin je požgal brezdomec, to je z njim storil preiskovalni sodnik

OGROMNA ŠKODA

Domnevni požigalec je mladenič, ki je v Starem mlinu tudi spal.

Kar smo poročali že v ponedeljek, so včeraj potrdili pomurski kriminalisti. Uradno so namreč prišli do sklepa, da je bil veliki nedeljski požar, ki je v Beltincih popolnoma uničil Stari mlin in dodobra načel bližnjo prodajalno Sloga, podtaknjen. Kot je včeraj na novinarski konferenci na Policijski upravi Murska Sobota namreč povedal Kristijan Irgolič, kriminalistični inšpektor specialist z Oddelka za splošno kriminaliteto na SKP PU Murska Sobota, so policisti med preiskavo med drugim zavarovali posnetke nadzornih kamer v okolici. Kaznivega dejanja požiga je utemeljeno osumljen 23-letnik s ...