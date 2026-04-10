Ste dobili klic »bančnega svetovalca«? Gre za prevaro – izgubite lahko vse na računu

V policiji zaznavajo porast prijav oškodovancev, ki so prejeli telefonske klice lažnih bančnih uslužbencev iz različnih bank, v nekaterih primerih pa so se storilci zelo prepričljivo predstavljali tudi kot zaposleni Banke Slovenije. Goljufi oškodovance prepričujejo, da so bili njihovi podatki zlorabljeni in da naj bi nekdo v njihovem imenu odprl bančne račune ali najel kredit.

Gre za prevaro – izgubite lahko vsa sredstva, ki jih imate na računu. Z namenom »zaščite sredstev« jim nato predlagajo prenos denarja na nov, domnevno varen račun ali odprtje novega računa. Policija poudarja, da gre pri tem za prevaro – takšni računi so pod nadzorom goljufov, sredstva pa so po nakazilu lahko za vedno izgubljena. Več informacij najdete na spletni strani Policija.si.