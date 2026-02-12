Ste ga kje videli? Pogrešajo 23-letnega Žigo (FOTO)

Policisti Policijske postaje Kranj so bili v sredo, 11. februarja 2026, okoli 3.45 obveščeni o pogrešanju 23-letnega Žige Staroverskega iz Cerkelj na Gorenjskem.

Nazadnje so ga videli v torek, 10. februarja 2026, okoli 18.30, ko se je od doma odpeljal z osebnim vozilom znamke Volkswagen Golf, bele barve, registrskih oznak LJ38-FTF. Visok je približno 175 centimetrov, je normalne postave, po glavi pobrit in z brado. Oblečen je bil v sivo trenirko, sivkasto vojaško jakno ter obut v črne čevlje.

Ker ga z doslej izvedenimi ukrepi niso izsledili, policija prosi javnost za pomoč. Vse, ki bi o pogrešanem karkoli vedeli, pozivajo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na telefonsko številko (04) 233 64 00. Pokličete lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.