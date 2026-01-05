Ste ga kje videli? Svojci pogrešajo Boruta (40)

Novomeški policisti so bili danes obveščeni, da svojci od 3. januarja pogrešajo 40-letnega Boruta Demca iz Srednjega Grčevja. Pogrešani naj bi se v soboto iz Šentvida pri Stični odpeljal neznano kam z osebnim avtomobilom Renault Megane Grandtour modre barve, registrskih oznak LJKM-536.

Borut Demec je visok okoli 185 cm, je srednje postave in nosi očala. Ob odhodu je bil oblečen v džins hlače svetlo modre barve, srajco s sivo belim karo vzorcem in belo bundo s črnimi lisami.

Policisti že vse od obvestila o pogrešani osebi izvajajo aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Prosijo vse, ki bi pogrešanega ali njegov osebni avtomobil opazili oziroma karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.