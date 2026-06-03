Ste ga videli? Pogrešajo 22-letnega Davida iz Slovenskih Konjic

Od danes zjutraj pogrešajo 22-letnega Davida Zlodeja z območja Slovenskih Konjic. Od doma se je odpeljal s črnim volkswagnom golfom serije 5 in se ni vrnil.

Policisti iščejo 22-letnega Davida Zlodeja z območja Slovenskih Konjic, ki je pogrešan od danes zjutraj.

Po do zdaj znanih podatkih se je v jutranjem času od doma odpeljal z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen Golf serije 5, črne barve, registrskih številk CE NC-939, nato pa se ni vrnil.

Pogrešani David je visok okoli 200 centimetrov in je suhe postave. Ima blond lase, ki so na vrhu skodrani, ter redko poraščeno brado.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano osebo ali vozilo opazili, naj informacije sporočijo najbližji policijski postaji oziroma Policijski postaji Slovenske Konjice na telefonsko številko (03) 757 57 50.

Pokličejo lahko tudi interventno številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.