Ste ga videli? Pogrešan je osemintridesetletni moški (FOTO)

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da policisti Policijske postaje Podlehnik iščejo pogrešano osebo. Kot so zapisali, je neznano kam odšel osemintridesetletni Damjan Meško iz Pobrežja pri Vidmu pri Ptuju. Nazadnje je bil viden 16. septembra letos ob 21.30, in sicer na naslovu Ljubljanska cesta 1, Dob.

Pogrešana oseba FOTO: PU Maribor

Po besedah omenjene policijske uprave je pogrešani visok približno 175 cm, je suhe postave, ima kratke temnejše lase in krajšo temnejšo brado. Kakšna oblačila nosi, ni znano. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon Policije 080 1200.