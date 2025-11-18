Ste ga videli? Pogrešani 33-letni Domen iz Celja

Celjska policija je sporočila, da od petka, 7. novembra pogrešajo 33-letnega Domna Roja iz Celja.

Domen je visok približno 185 centimetrov, vitke postave, s kratkimi svetlo rjavimi lasmi.

Nazadnje so ga opazili oblečenega v vzorčasto trenirko, modro bundo in črno kapo.

Vse, ki bi ga morda videli ali imajo kakršnokoli informacijo o njegovem izginotju, prosijo, da to sporočijo Policijski postaji Celje na številko 03 54 26 400, na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.