Ste ga videli? V trgovini zagrabil šop bankovcev in pobegnil

Po doslej znanih podatkih je neznani storilec med nakupovanjem izkoristil trenutek nepazljivosti in z roko segel v odprto blagajno, iz katere je pograbil šop bankovcev. Nato je peš pobegnil s kraja dogodka v središču Ljubljane. V incidentu ni bil nihče poškodovan.

Policija osumljenca opisuje kot moškega, starega med 30 in 35 let, visokega približno med 180 in 185 centimetrov, suhe postave. Oblečen je bil v črno trenirko in sivo majico s kapuco, obut v bele športne copate. Na glavi je imel črno čepico z zelenim emblemom.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.