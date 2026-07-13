Ste ga videli? Z e-skirojem trčil v peško in pobegnil

Policijska uprava Celje prosi za pomoč pri iskanju neznanega voznika električnega skiroja, ki je v petek ob 18.45 na Šlandrovem trgu v Žalcu trčil v peško in s kraja nesreče odpeljal, ne da bi ji pomagal. Peška je bila v trčenju lažje poškodovana.

Iskani voznik je star med 30 in 40 let, je vitke postave in ima pobrito glavo. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin nesreče policisti pozivajo voznika, naj se čim prej oglasi na Policijski postaji Žalec. Hkrati za informacije prosijo tudi morebitne očividce, saj je vsak podatek lahko ključen za preiskavo.

Če imate kakršne koli informacije o dogodku, pokličite na telefonsko številko žalske policijske postaje (03 713 47 00), na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.