Policija preklicala iskanje Petra in sporočila žalostno vest

Policija je preklicala iskanje 75-letnega Petra O. iz Centra starejših Koper, ki so ga pogrešali od konca oktobra.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so bili 10. novembra obveščeni o najdbi moškega trupla na gozdni poti pod osnovno šolo v Šmarjah pri Kopru. Po opravljeni obdukciji trupla so potrdili identiteto pogrešanega.

Pri tem po navedbah policije niso ugotovili okoliščin, ki bi kazale, da je smrt nastopila kot posledica kaznivega dejanja.