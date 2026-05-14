Ste prejeli SMS sporočilo o prometnem prekršku? Pozor, gre za prevaro!

Policija je bila danes obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS sporočila, v katerih jih domnevno »slovenska prometna policija« obvešča o storjenem prometnem prekršku in jih napotuje, naj se prijavijo na določeno spletno stran. Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke.

»Na policiji opozarjamo, da gre za lažna SMS sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Slovenska policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. Tovrstna lažna SMS sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil,« sporočajo s Policije.

Prejemnikom takšnih SMS obvestil svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišejo. »Če je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko preko e-naznanila kaznivega dejanja,« dodajajo policisti.