Ste se spraševali, kako je Miroslavu uspelo obglaviti Tita? Na dan so prišle podrobnosti

GROZI MU ZAPORNA KAZEN

Miroslav Pačnik priznal, da je obglavil Titov spomenik v Velenju.

Na dan so prišle podrobnosti, kako je sosedu politika Janeza Janše, Velenjčanu Miroslavu Pačniku, čigar identiteto smo razkrili v Slovenskih novicah, uspelo odstraniti glavo z 10 metrov visokega kipa Josipa Broza - Tita na velenjskem Titovem trgu. Velenjska občina bo poskrbela za obnovo skulpture. Na velenjski občini tovrstna dejanja sicer ostro obsojajo in pravijo, da v Velenju ni prostora za vandalizem ali napade na kulturno in zgodovinsko dediščino. Višina škode še ni znana, a je župan Peter Dermol že v petek dejal, da bo občina od storilca terjala materialno odgovornost, ob tem pa ...