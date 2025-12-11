Ste se spraševali, kako je Miroslavu uspelo obglaviti Tita? Na dan so prišle podrobnosti

Miroslav Pačnik priznal, da je obglavil Titov spomenik v Velenju.
Galerija
Titovo glavo je prevažal v prtljažniku avtomobila, na katerem sta bili nameščeni dve različni hrvaški registrski tablici. FOTO: Policija
Na dan so prišle podrobnosti, kako je sosedu politika Janeza Janše, Velenjčanu Miroslavu Pačniku, čigar identiteto smo razkrili v Slovenskih novicah, uspelo odstraniti glavo z 10 metrov visokega kipa Josipa Broza - Tita na velenjskem Titovem trgu.
Velenjska občina bo poskrbela za obnovo skulpture.
Na velenjski občini tovrstna dejanja sicer ostro obsojajo in pravijo, da v Velenju ni prostora za vandalizem ali napade na kulturno in zgodovinsko dediščino. Višina škode še ni znana, a je župan Peter Dermol že v petek dejal, da bo občina od storilca terjala materialno odgovornost, ob tem pa ...