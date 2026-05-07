Ste slišali, kaj je na Dolenjski cesti naredil prodajalcu? V igri robotska kosilnica

Na PU Ljubljana so bili v sredo okoli 15. ure obveščeni, da je v eni izmed trgovin na Dolenjski cesti v Ljubljani storilec vzel robotsko kosilnico nato pa, ne da bi jo plačal, želel odnesti mimo blagajne. To so mu skušali preprečiti zaposleni, ki jim je osumljenec zagrozil s pretepom in nato zbežal iz trgovine, kjer je ukradeni predmet odvrgel. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Ljubljanski policisti hitro prijeli osumljenca ropa

Policisti so kmalu po prijavi na podlagi podanega opisa prijeli 28-letnega osumljenca in mu odredili pridržanje. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.