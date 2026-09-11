Ste slišali, kaj je počel v avtokampu v Ankaranu? Vse se je sprevrgla v policijsko posredovanje

Mirna noč v avtokampu na območju Ankarana se je sprevrgla v policijsko posredovanje. 41-letni moški ni želel upoštevati navodil varnostnika, naj zapusti varovano območje, nato pa se je do njega nedostojno vedel in mu grozil.

Končal je v pridržanju

Policisti so bili o kršitvi javnega reda in miru obveščeni ob 1.15. Po njihovih navedbah 41-letnik ni upošteval navodil varnostnika, ki mu je naročil, naj zapusti varovano območje.

Kronika v zadnjih 24 urah Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 161 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in tri s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 39 kršitev javnega reda in miru ter 73 kaznivih dejanj.

Mirna noč v avtokampu na območju Ankarana se je sprevrgla v policijsko posredovanje. (Simbolična fotografija) FOTO: Delo Ui

Moški se je nato do varnostnika nedostojno vedel in mu tudi grozil. Zaradi njegovih besed je varnostnik dobil občutek ogroženosti. Ker je bil 41-letnik pod vplivom alkohola, policisti pa so ocenili, da obstaja nevarnost, da bi s kršitvami nadaljeval, so mu odredili pridržanje. Izdali so mu tudi plačilni nalog.

Razgrajal po Kopru in nadlegoval mimoidoče, nato se uprl policistom

Policisti pa so imeli v Kopru opravka z 51-letnim moškim, ki je na javnem kraju nadlegoval mimoidoče in se nedostojno vedel. Ker se kljub opozorilom ni umiril, se je zaplet še stopnjeval. Policisti so bili o kršitvi javnega reda in miru obveščeni ob 11.54. Po njihovih navedbah je 51-letnik nadlegoval mimoidoče in se nedostojno vedel. Kljub opozorilom s kršitvijo ni prenehal, v policijskem postopku pa se je policistom tudi uprl. Ti so zato zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Med nadaljnjim postopkom so mu zasegli še manjšo količino snovi, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. Moškemu so izdali plačilni nalog, zoper njega pa bodo zaradi prekrškov uvedli tudi hitri postopek.