V sredo nekaj pred 18. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Štepanjskega naselja. Tam je do sedaj neznani storilec zamotil starejšo oškodovanko pot pretvezo, da prodaja posodo. Oškodovanka ga je spustila v stanovanje in mu pokazala škatlo zlatnino, neznani storilec pa je izkoristil njeno nepozornost in ji odtujil nakit. Oškodoval jo je za okoli 1000 evrov.

Opis storilca

Moški, star okoli 25 let, oblečen v belo srajco in črne hlače, črnih las in urejenega videza. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem policisti občanom svetujejo, naj bodo pri stikih z neznanci, ki prihajajo na dom pod pretvezo prodaje ali ponujanja različnih storitev, zelo previdni. Svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore.

Žrtve predvsem starejši občani

Ker so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj pogosto starejši občani, policija poziva svojce, sosede in druge, da jih na takšne prevare opozorijo in jim svetujejo previdnost. Ob zaznavi sumljivih oseb ali dogodkov naj občani o tem takoj obvestijo policijo na številko 113.