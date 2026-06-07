Ste slišali, kaj ji je naredil ob Blejskem jezeru? Mirno se je sprehajala ...

Blejski policisti so bili v soboto nekaj minut pred 17. uro obveščeni o drzni tatvini ob Blejskem jezeru. Storilec je pristopil do tuje obiskovalke, ki se je sprehajala ob jezeru, in ji iz nahrbtnika vzel denarnico ter si s tem dejanjem prisvojil okoli 200 evrov gotovine. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policija svetuje

Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo gnečo in tesen stik z žrtvami za neopazno krajo. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost na svoje predmete, ki jih imate s seboj. Storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti, saj tako lažje izkoristijo nepazljivost žrtve.