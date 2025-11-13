  • Delo d.o.o.
Ste slišali, kaj mu je naredil v Mostah? Najprej ga je objel, nato pa ...

Udaril je žepar.
Policisti svetujejo da s sabo ne nosite večjih količin gotovine. Ne plačujte z gotovino in pazite na čeke in plačilne kartice.  FOTO: Tadej Regent/delo
M. U.
 13. 11. 2025 | 14:48
2:26
Policisti so bili v sredo obveščeni o žeparski tatvini na območju Most. Do zdaj še neznani storilec je iz torbe oškodovanca, potem ko ga je objel, iz žepa odtujil denarnico.

Kaj svetuje policija?

 Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo tudi  gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi.
Policisti svetujejo da s sabo ne nosite večjih količin gotovine. Ne plačujte z gotovino in pazite na čeke in plačilne kartice. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora (v lokalu, čakalnici, na vlaku ...). Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu, in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimovozeče motorje in kolesa.

Osumljenec, star okoli 20 let, oblečen v črna oblačila je po dejanju, v katerem je oškodovancu ukradel nekaj sto evrov v družbi še ene osebe pobegnil s kraja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine.

Udaril je žepar. FOTO: Arhiv
24-letnika, ki je ukradel mobilnik, prijeli 

Ljubljanski policisti pa so prav tako v sredo prijeli osumljenca podobne drzne tatvine na območju centra mesta, kjer je 24-letni osumljenec v torek oškodovanki iz žepa ukradel mobilni telefon. Osumljencu je bila zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja drzne tatvine odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku.

Pazite se žeparjev na polnih avtobusih, to se je zgodilo v prestolnici

