Ste slišali, kaj naj bi moški na območju Trebnjega delal družini? Morali so uporabiti prisilna sredstva

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o neprimernem vedenju 21-letnika. Kot so zapisali, so v ponedeljek trebanjske policiste poklicali na pomoč iz zasebnega prostora na območju Trebnjega, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval družinske člane in jih žalil. Po pisanju policijske uprave se 21-letnik tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov. Zoper njega so tako uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Dodali so, da so mu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

25 kršitev javnega reda in miru

Po besedah policijske uprave Novo mesto so sicer policisti na območju Policijske uprave Novo mesto v 24 urah posredovali v 73 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 246 klicev. Skupaj so posredovali zaradi 25 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin, so sporočili s policijske uprave. Posredovali so tudi zaradi več prometnih nesreč (ena je bila z lažjimi telesnimi poškodbami in šest s premoženjsko škodo) ter zaradi predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.