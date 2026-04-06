Ste slišali, kaj se je zgodilo v enem izmed avtosalonov v Šiški? Policija takoj ukrepala

V noči na nedeljo se je sprožil alarm v enem izmed avtosalonov na območju Šiške v Ljubljani. Na kraj so napotili več policistov, ki so na podlagi opisa v bližini odvzeli prostost domnevno državljanu Hrvaške, ki je pred tem z razbijanjem izložbenih stekel vstopil v objekt in iz blagajn ukradel več sto evrov gotovine, so sporočili s PU Ljubljana.

Imel ponarejeno osebno izkaznico

Kot so pojasnili, se je osumljenec v postopku izkazoval z osebno izkaznico Hrvaške. Policisti so ugotovili, da je ta ponarejena, in postopek ugotavljanja identitete še poteka.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.