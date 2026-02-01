Ste slišali, kaj se je zjutraj zgodilo na območju avtobusne postaje v Ljubljani? Trije so ga obstopili ...

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1530 klicev, 527 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 180 nanašalo na kriminaliteto, 162 na javni red in mir, ter 125 na prometno varnost.

Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko in drzno tatvino, 15 tatvin, 9 vlomov (v štirih primerih je ostalo pri poskusu) in 5 primerov poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, v enem primeru so kršitelju izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Vlomi

Na območju Grosuplja je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 1.500 evrov. V Mostah je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Na Viču je neznani storilec vlomil v klet in odtujil prehrambne izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 300 evrov. Na območju Ribnice je neznani storilec vlomil v klet in odtujil motorni žagi in drugo orodje. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov. Na območju Šiške je neznani storilec vlomil v poslovne prostore in odtujil denar in druge predmete. Podjetje je oškodoval za okoli 3.000 evrov.

Drzna tatvina

Policisti so bili v petek obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 12. ure na območju Višnje Gore. Neznani storilec je na domu zamotili starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec je med tem iz hiše odtujili denar in tako lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Roparska tatvina

Včeraj okoli 7.30 je na območju avtobusne postaje v Ljubljani prišlo do roparske tatvine, kjer so do sedaj trije neznanci obstopili oškodovanca ter mu zagrozili s pretepom in mu odtujili nahrbtnik ter torbico z dokumenti in denarjem. V dogodku oškodovanec ni bil poškodovan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.