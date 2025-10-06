Ste slišali, kaj so naredili 18-letnici sredi Novega mesta? 15-letnica jo je potegnila za lase nato pa ...

V soboto malo pred 14. uro se je na policijski postaji Novo mesto zglasila 18-letna občanka in povedala, da jo je pri trgovini Merkur v Novem mestu napadla skupina neznancev. Policisti so ugotovili, da so neznani storilci (dva mlajša fanta in dekle) na pločniku pri trgovini Merkur najprej ogovorili oškodovanko, nato pa obstopili.

15-letnica jo je potegnila za lase nato pa ...

Mlajše dekle je oškodovanko potegnila za lase, eden izmed fantov pa jo je s pestjo udaril v obraz. Po dejanju so odšli, oškodovanka pa je odšla na policijsko postajo. S tem dejanjem so izvršili kaznivo dejanje Nasilništva, saj so z oškodovanko grdo ravnali, jo pretepli in vidno telesno poškodovali, ter na ta način spravil v podrejen položaj.

Na podlagi opisa so policisti v soboto popoldan osumljence izsledili in prijeli. Ugotovili so, da sta kaznivo dejanje storila 14 in 12 letnik, ter 15 letnica. Vsi osumljenci so bili odpeljani na policijsko postajo, kjer so v prisotnosti staršev in delavcev Centra za socialno delo, nadaljevali s postopkom.