Ste slišali, kaj so naredili 18-letnici sredi Novega mesta? 15-letnica jo je potegnila za lase nato pa ...

Galerija
V soboto malo pred 14. uro se je na policijski postaji Novo mesto zglasila 18-letna občanka in povedala, da jo je pri trgovini Merkur v Novem mestu napadla skupina neznancev. Policisti so ugotovili, da so neznani storilci (dva mlajša fanta in dekle) na pločniku pri trgovini Merkur najprej ogovorili oškodovanko, nato pa obstopili.
Mlajše dekle je oškodovanko potegnila za lase, eden izmed fantov pa jo je s pestjo udaril v obraz. Po dejanju so odšli, oškodovanka pa je odšla na policijsko postajo. S tem dejanjem so izvršili kaznivo dejanje Nasilništva, saj so z oškodovanko grdo ravnali, jo pretepli in vidno telesno poškodovali, ter na ta način spravil v podrejen položaj.
Na podlagi opisa so policisti v soboto popoldan osumljence izsledili in prijeli. Ugotovili so, da sta kaznivo dejanje storila 14 in 12 letnik, ter 15 letnica. Vsi osumljenci so bili odpeljani na policijsko postajo, kjer so v prisotnosti staršev in delavcev Centra za socialno delo, nadaljevali s postopkom.