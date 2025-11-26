Ste slišali, kaj so počeli na območju predora Ljubelj? Takoj so tja napotili več policijskih patrulj

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili policisti v petek nekaj čez 22. uro obveščeni o t. i. »driftanju« na območju predora Ljubelj. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj. Te so izsledile šest voznikov avtomobilov, ki so sunkovito speljevali in zavirali na zasneženi prometni površini na območju pred predorom. Vozniki je niso odnesli brez posledic. Kot so sporočili s PU Kranj, so jim zaradi kršitve osmega odstavka 45. člena Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilne naloge v znesku 200 evrov.

PU Kranj voznike opozarja: »Takšna dejanja so skrajno neodgovorna in nevarna. Zato voznike znova opozarjamo, naj spoštujejo cestnoprometne predpise. Neodgovorno ravnanje lahko resno ogrozi tako njih same kot tudi druge udeležence v prometu. Varna in preudarna vožnja je ključna za preprečevanje prometnih nesreč. Policisti bomo pozorni na taka dejanja in se odzvali na vsak klic. Na kraj dogodka bomo skušali priti v najkrajšem možnem času, saj nam je varnost življenja in premoženja na prvem mestu.«

Incident v Planici

O podobni stvari smo nedavno že pisali. Neznani voznik je z vožnjo in »driftanjem« po iztekih otroških in mladinskih skakalnic v Planici povzročil veliko materialno škodo. Nordijski center Planica navaja, da se vsako leto znova soočajo z enako žalostno zgodbo.