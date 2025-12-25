Ste slišali, kaj sta ji naredila v prodajalni na območju Šiške?

V sredo nekaj čez 12. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Šiške v Ljubljani. Neznana storilca sta vstopila v prodajni prostor, pristopila do blagajne, odrinila oškodovanko in ukradla denar. S kraja sta pobegnila peš. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.

Opis prvega storilca

Je moški, visok okoli 170 cm, obut v črne športne čevlje, siva ali temno olivne športne hlače, temno modra jopo, črn brezrokavnik s kapuco preko glave, preko ust je imel ruto ali prevezo.

Opis drugega storilca

Je moški, visok okoli 180 cm, neobrit, obut v zelene športne čevlje, oblečen v temnejše športne hlače, črno zimsko bundo, na glavi je imel črno kapo.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.