Ste slišali, kaj sta vidno pijana počela sredi ceste v naselju Vurberk?

Mariborski policisti so bili v ponedeljek nekaj minut po 20.30 obveščeni, da v naselju Vurberk po sredini vozišča hodita dve osebi, ustavljata vozila ter se nedostojno vedeta. Policisti so se odzvali na klic ter izsledili 50-letno žensko in 58-letnega moškega, ki sta bila vidno pod vplivom alkohola.

Pridržana do streznitve

Tudi v postopku s policisti nista upoštevala njihovih ukazov in sta želela še naprej ustavljati mimo vozeča vozila oziroma s kršitvami nadaljevati. Zato so bili policisti primorani zoper oba odrediti pridržanje do streznitve. Obema je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitev več določil Zakona o pravilih cestnega prometa ter Zakona o varstvu javnega reda in miru. Kršiteljici pa so policisti izdali še plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o osebni izkaznici in Zakona o varstvu okolja.