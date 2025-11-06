Ste slišali, koliko škode ima lastnik novogradnje v okolici Slovenske Bistrice?

Policisti obravnavajo vlom v novogradnjo v okolici Slovenske Bistrice, od koder so za zdaj neznani storilci odnesli kuhinjo z gospodinjskimi aparati, ogrevalne, prezračevalne in druge naprave.

Ogromna škoda

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, naj bi bil lastnik po prvi oceni oškodovan za okoli 100.000 evrov.

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 235 klicev, med temi 113 interventnih oziroma takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, o dogodku pa za zdaj še zbirajo obvestila, so dodali na mariborski policijski upravi.