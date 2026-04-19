Ste videli hudo prometno nesrečo na Viru pri Domžalah? Policija prosi za pomoč, kolesarka je v smrtni nevarnosti

Danes, v nedeljo, 19. aprila 2026, ob 13.10 se je v križišču Virske ceste in Tkalske ulice na Viru pri Domžalah zgodila huda prometna nesreča, ki jo obravnavajo policisti Postaje prometne policije Ljubljana. V nesreči sta bila udeležena kolesarka in voznik osebnega avtomobila znamke BMW 520 Touring. Kolesarka se je v trčenju hudo telesno poškodovala, njeno življenje pa je po doslej znanih podatkih ogroženo.

Na kraju dogodka se je ustavilo več mimoidočih, ki so takoj priskočili na pomoč udeleženima in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Policija zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče poziva vse morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali na Postajo prometne policije Ljubljana (Grič 56) na telefonsko številko 01 58 38 820.

Kot je sporočila Špela Škoporc s Policijske uprave Ljubljana, zbiranje obvestil še poteka.