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Ste videli, kaj se je zgodilo na Cesti Rudija Šelige? Voznik trčil v peško, zdaj ga išče policija

Voznika prosijo, da se oglasi ali pokliče na kranjsko policijsko postajo.
Policisti iščejo voznika modrega avtomobila, ki je danes okoli 5. ure na cesti Rudija Šelige v Kranju trčil v peško. FOTO: Pu Kranj 
Policisti iščejo voznika modrega avtomobila, ki je danes okoli 5. ure na cesti Rudija Šelige v Kranju trčil v peško. FOTO: Pu Kranj 
M. U.
 25. 8. 2026 | 21:37
 25. 8. 2026 | 21:39
1:38
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Policisti iščejo voznika modrega avtomobila, ki je danes okoli 5. ure na cesti Rudija Šelige v Kranju trčil v peško. Ta je bila v nesreči lažje poškodovana, z voznikom, ki je s kraja odpeljal, pa si nista izmenjala podatkov. Voznika prosijo, da se oglasi ali pokliče na kranjsko policijsko postajo. Iščejo tudi morebitne priče nesreče.

Pri obračanju je trčil v peško

Po podatkih Kranjske policijske uprave je neznani voznik z avtomobilom modre barve pripeljal iz smeri Likozarjeve ulice in na cesti Rudija Šelige v bližini avtobusne postaje polkrožno obrnil ter se odpeljal nazaj proti Likozarjevi ulici. Pri obračanju je trčil v peško, ki je vozišče prečkala izven prehoda za pešce in iz smeri trgovine. Peška je bila v prometni nesreči lahko telesno poškodovana in je prvo pomoč naknadno poiskala v zdravstveni ustanovi, voznik pa je po nesreči s kraja odpeljal.

Ker policisti voznika niso uspeli izslediti, ga pozivajo, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Kranj na številko 04/233 64 00 ali na interventno številko 113. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče iščejo tudi morebitne priče. Tudi te prosijo, da se zglasijo na postaji, pokličejo na omenjeni telefonski številki ali na anonimno številko policije 080 1200.

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