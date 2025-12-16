Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v ponedeljek na podlagi sodne odredbe na območju Šiške opravili hišno preiskavo pri 55- in 49-letnem osumljencu.

Zasegli tudi pištolo

Med hišno preiskavo so tako zasegli več kot 400 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino, ter pripomočke za proizvodnjo in predelavo prepovedane droge. Prav tako so zasegli pištolo s šestimi naboji. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Preiskano kaznivo dejanje s področja prepovednih drog. FOTO: Pu Ljubljana