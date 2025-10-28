Ste videli nesrečo pri lekarni? Policija išče voznico, ki je trčila v peško na Ptuju

V torek, 28. oktobra 2025, okoli 12. ure, je na prehodu za pešce pri lekarni na Trstenjakovi ulici 9 na Ptuju prišlo do prometne nesreče II. kategorije. Neznana voznica osebnega avtomobila temnejše barve je trčila v peško in s kraja odpeljala. Peška je utrpela lahke telesne poškodbe in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v ptujsko bolnišnico.

Policija prosi voznico oziroma morebitne priče, da pomagajo razjasniti okoliščine nesreče. Pokličejo naj na Policijsko postajo Ptuj (02 780 91 00) ali na številko 113.