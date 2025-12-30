Ste videli nesrečo v bližini zgradbe občine Jesenice? (FOTO)

Jeseniški policisti obravnavajo prometno nesrečo med kolesarjem in voznikom avtomobila, ki se je zgodila v soboto okoli 11.15, na Cesti železarjev 8a ob v neposredni bližini zgradbe občine Jesenice.

FOTO: Pu Kranj

Tako je voznik osebnega avtomobila, znamke Škoda (Scala ali Fabia), sive barve, LJ registrskega območja s sprednjim delom vozila trčil v kolesarjevo zadnje kolo. Zaradi trka je kolesar izgubil ravnotežje, padel po tleh, neznani voznik pa je z vožnjo nadaljeval v smeri proti Slovenskemu Javorniku. Na kraju so kolesarju pomoč nudili drugi udeleženci v cestnem prometu, nihče pa ni videl podrobnosti prometne nesreče.

Ker policistom ni uspelo ugotoviti povzročitelja in razjasniti vseh okoliščin prometne nesreče, pozivajo morebitne priče, ki bi karkoli vedele o tem, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Jesenice, telefon 04/582 13 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.