POZIV JAVNOSTI

Ste videli sobotno nesrečo na območju Planine v Kranju? (FOTO)

Policisti prosijo morebitne priče, ki bi karkoli vedele o tem, da stopijo v stik s policijo in posredujejo morebitne koristne informacije.
Policija išče voznika in očividce sobotne nesreče na območju Planine v Kranju FOTO: Pu Kranj
Policija išče voznika in očividce sobotne nesreče na območju Planine v Kranju FOTO: Pu Kranj
M. U.
 4. 1. 2026 | 10:14
 4. 1. 2026 | 10:14
1:34
Kranjski policisti so v soboto popoldne na območju Planine v Kranju obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena neznani voznik avtomobila in voznik e-skiroja, ki se je lahko telesno poškodoval. Policisti pozivajo voznika avtomobila, ki se po nesreči ni ustavil, naj se jim javi. Morebitne priče pa prosijo za dodatne informacije.

Policija išče voznika in očividce sobotne nesreče na območju Planine v Kranju FOTO: Pu Kranj
Policija išče voznika in očividce sobotne nesreče na območju Planine v Kranju FOTO: Pu Kranj

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj, se je nesreča zgodila v soboto okoli 17.30. Po doslej zbranih podatkih je na kolesarskem prehodu krožišča prišlo do trčenja med neznanim voznikom avtomobila, po vsej verjetnosti znamke Toyota in bele barve, ki ga je voznik vozil iz smeri Savske ceste proti pokopališču na Planini, ter voznikom e-skiroja, ki je cesto prečkal na kolesarskem pasu iz smeri športne dvorane proti nakupovalnemu središču.

Ker policistom z do sedaj zbranimi obvestili ni uspelo izslediti voznika avtomobila oz. razjasniti vseh okoliščin prometne nesreče, prosijo voznika avtomobila, ki je bil udeležen v nesreči, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Kranj, na telefonsko številko 04 233 64 00 ali na interventno številko 113.

Policisti prosijo morebitne priče, ki bi karkoli vedele o tem, da stopijo v stik s policijo in posredujejo morebitne koristne informacije, so še zapisali.

