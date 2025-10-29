Štiri dni po nesreči na Zaloški cesti umrl sopotnik

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so bili minuli petek obveščeni o prometni nesreči na Zaloški cesti v Ljubljani, kjer je voznica pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost vozniku, ki je v tistem trenutku pripeljal nasproti.

V nesreči sta bila po prvih podatkih, ki so jih policisti takrat dobili, voznica in sopotnik v njenem vozilu lažje poškodovana, reševalci nujne medicinske pomoči so oba odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer sta ostala na zdravljenju.

Nato pa so sledile slabe novice. »Včeraj smo bili obveščeni, da je domnevno za posledicami poškodb, umrl 87-letni sopotnik,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, je še dodal Tomaževic.