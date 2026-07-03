Štirje Izraelci so odšli na Kanjavec, ko jih več ur ni bilo, je nekdo poklical policijo

Policisti so bili v noči na petek, okrog ene ponoči, obveščeni, da so se štirje državljani Izraela dan prej odpravili na pohod na 2.560 metrov visoki Kanjavec v osrčju Julijskih Alp. Nazadnje so bili njihovi bližnji z njimi v stiku v četrtek okoli 22. ure, ker se po več urah še vedno niso vrnili v dolino in z njimi ni bilo več mogoče vzpostaviti stika, pa je bila o tem obveščena pristojna služba za reševanje, ki je s primerom seznanila tudi policijo in Gorsko reševalno službo Bovec. Na srečo se je vse dobro končalo, kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so policiste v petek okoli 6. ure obvestili, da so se vsi štirje izraelski državljani sami in nepoškodovani vrnili v dolino, zato nadaljnje aktivnosti policije in gorskih reševalcev niso bile potrebne.

Policisti ob tem pohodnike ponovno opozarjajo, naj se pred obiskom gora se ustrezno pripravijo in izbirajo poti, primerne svojim zmogljivostim. »Pred odhodom preverite vremensko napoved, razmere na načrtovani poti ter ocenite, ali je izbrana tura primerna glede na vaše psihofizične sposobnosti, izkušnje in telesno pripravljenost. Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da boste turo lahko zaključili še v dnevni svetlobi. Poskrbite za primerno planinsko opremo, zlasti ustrezno obutev, zadostno količino tekočine, hrane, toplih oblačil in napolnjen mobilni telefon. O načrtovani poti in predvidenem času vrnitve obvestite tudi svojce ali prijatelje,« so nekaj napotkov za varen obisk gora nanizali na Policiji, kjer dodajajo: »Če se med turo znajdete v težavah, čimprej obvestite gorsko reševalno službo na številko 112 ali policijo na številko 113.«