Štirje odpuščeni policisti: nezakoniti žig vreden 400 evrov

NA SODIŠČU

Štirje policisti Policijske uprave Maribor so se izrekli za nedolžne. Peti, vpleten v koruptivni posel, je klonil pod težo očitkov in priznal krivdo.

David Lipovec, Vladimir Cafuta, Damijan Žunko in Sebastijan Hozjan (z desne) so se na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne, na glavni obravnavi pa se za zdaj še niso zagovarjali. Foto: Vesna Lovrec/Večer

Osmega februarja bo šest let od aretacije petih policistov Policijske uprave Maribor, ki so jih uslužbenci Generalne policijske uprave (GPU) osumili, da so v zameno za podkupnine državljanom tretjih držav žigosali potne liste in jim s tem nezakonito omogočili bivanje na schengenskem območju. Policisti so tujcem omogočili neprekinjeno bivanje v državah na schengenskem območju v nasprotju z veljavnimi predpisi. »Potne liste so policistom dostavljali kurirji, vendar ne na območje mejnih prehodov. Ti stiki so se dogajali zunaj mejnih prehodov. Vsak osumljeni policist je prejel potni list, ga ...