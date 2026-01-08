  • Delo d.o.o.
FILMSKA TATVINA

Štirje Romi so vlomili v hišo in ukradli 300-kilogramski sef, vreden več kot milijon evrov

Akcija je bila izpeljana v 40 minutah, del ukradenega premoženja pa je bil v nekaj dneh porabljen za nakup audija A5.
Tudi Brendi Hudorovac je stari znanec policije. FOTO: Dejan Javornik
Tudi Brendi Hudorovac je stari znanec policije. FOTO: Dejan Javornik
Tanja Jakše Gazvoda
 8. 1. 2026 | 05:00
4:44
A+A-
Nedavni vlom v hišo in tatvina 300-kilogramskega sefa, v katerem je bilo za dober milijon evrov zlata, srebra in denarja, sta bila prav filmska. V le 40 minutah so štirje Romi iz Žabjaka vlomili v hišo v Dragomerju pri Ljubljani, iz tal izruvali težak sef, ga naložili v renault laguno in odpeljali proti Dolenjski. Uničen in prazen sef so dva dni pozneje našli pri Višnji Gori, domnevnim storilcem pa so možje postave v začetku decembra že odvzeli prostost. Zdaj so v priporu. Gre za stare znance organov pregona, to so: Dejan Novak, Peter Bregar, Brendi Hudorovac in Matija Golobič, vsi v 20 ...

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Novice  |  Slovenija
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
