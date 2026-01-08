Štirje Romi so vlomili v hišo in ukradli 300-kilogramski sef, vreden več kot milijon evrov

FILMSKA TATVINA

Akcija je bila izpeljana v 40 minutah, del ukradenega premoženja pa je bil v nekaj dneh porabljen za nakup audija A5.

Nedavni vlom v hišo in tatvina 300-kilogramskega sefa, v katerem je bilo za dober milijon evrov zlata, srebra in denarja, sta bila prav filmska. V le 40 minutah so štirje Romi iz Žabjaka vlomili v hišo v Dragomerju pri Ljubljani, iz tal izruvali težak sef, ga naložili v renault laguno in odpeljali proti Dolenjski. Uničen in prazen sef so dva dni pozneje našli pri Višnji Gori, domnevnim storilcem pa so možje postave v začetku decembra že odvzeli prostost. Zdaj so v priporu. Gre za stare znance organov pregona, to so: Dejan Novak, Peter Bregar, Brendi Hudorovac in Matija Golobič, vsi v 20 ...