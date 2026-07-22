Stojan se je s kolesom odpeljal od doma in izginil

Svojci od torka od 10. ure pogrešajo 60-letnega Stojana Fajmota z območja Dravograda. Od doma se je odpeljal z moškim gorskim kolesom modre barve in se od takrat ni vrnil, so sporočili s Policije.

»Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov in težak približno 90 kilogramov. Ima kratko pristrižene črne lase. Oblečen je bil v temno vijolične kolesarske hlače do kolen, temno vijolično kolesarsko športno majico z napisom Javna razsvetljava, obut je bil v športne copate temno zelene barve s črnimi črtami. Uporabljal je belo kolesarsko čelado, s seboj pa je imel tudi črn nahrbtnik,« so podrobnosti o pogrešanem sporočili policisti.

Ti prosijo vse, ki bi pogrešanega ali njegovo kolo opazili, da informacije nemudoma sporočijo na najbližjo policijsko postajo, neposredno na Policijsko postajo Slovenj Gradec (02) 872 64 00, na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.