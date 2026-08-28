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INCIDENT

Stol pod avtom je mafijsko sporočilo?! V Ankaranu že napeto pred jesenskimi lokalnimi volitvami ...

Domnevno zastraševanje županskega kandidata Pahorja.
Koga moti županski kandidat? Foto: mesto ankaran/Facebook
Koga moti županski kandidat? Foto: mesto ankaran/Facebook
Moni Černe
 28. 8. 2026 | 07:05
2:14
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Dobra dva meseca pred jesenskimi lokalnimi volitvami je incident v Ankaranu vznemiril nekatere občane in sprožil kar nekaj odzivov. Na Facebook strani skupine Mesto Ankaran se je pojavila fotografija avtomobila Aleksandra Pahorja, občinskega svetnika in kandidata za župana, na kateri je pod zadnjim delom vozila porinjen stol. Ob objavi so zapisali, da naj bi stol tja nekdo podtaknil namerno, in izrazili sum, da gre za poskus zastraševanja kandidata. »Kdor koli je to storil, je prestopil vse meje! Politični boj mora potekati z argumenti, ne z nevarnimi dejanji, zastraševanjem in ustvarjanjem ...
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Stol pod avtom je mafijsko sporočilo?! V Ankaranu že napeto pred jesenskimi lokalnimi volitvami ...

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