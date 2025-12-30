Strah in groza v Kopru! Tolpa na skuterjih s pirotehniko terorizira mesto, ljudje obupani

Medtem ko se v prazničnem času vsako leto krepijo pozivi k omejitvi pirotehnike, v Kopru te dni doživljajo prizore, ki jim jemljejo sapo – in meščanom kalijo občutek varnosti. Po poročanju 24ur so se v božičnem času po središču mesta vozili mladostniki na skuterjih, med vožnjo pa so v rokah držali ognjemete. Nevarna igra z ognjem ni ogrožala le njih, temveč tudi pešce in druge udeležence v prometu. Mimoidoči so bili osupli, saj bi se takšno početje lahko končalo tragično.

Isti večer je sledil še en šok. V bližini športnega centra Bonifika so zagoreli trije smetnjaki, domnevno zaradi nepravilne uporabe petard. Direktor Zavoda za šport Koper Duško Madžarović je za 24ur povedal, da praznikov na tem območju že dolgo ne pričakujejo z veseljem. Namesto sproščenega decembrskega vzdušja jih vsako leto znova čakajo prevrnjene smeti, uničevanje in škoda, ki se kopiči.

Koper v primežu objestnosti. FOTO: Zajem Zaslona 24ur

Kar je še posebej zaskrbljujoče: objestne vožnje s skuterji nihče ni prijavil policiji, zato policija dogodka ni obravnavala. A vandalizem na Bonifiki očitno ni enkraten dogodek. Po navedbah 24ur gre za težavo, ki se vleče že več let. Lani so se lotili avtomata za pijačo – ga uničili in izropali. Javno stranišče, ki so ga prebelili pred samo nekaj dnevi, je bilo v kratkem času spet v celoti popisano in počečkano. Vsaka obnova, vsaka investicija v javno infrastrukturo se zdi kot metanje denarja v prazno.

Domačini imajo občutek, da se uničuje vse, kar je mogoče: razbija, prevrača, poškoduje – brez zavor in brez posledic. Škoda naj bi bila iz leta v leto višja, popravilom pa ni videti konca. Po oceni, ki jo navaja Madžarović, mladostniki v Kopru povzročijo za celo 20 tisoč evrov škode na leto.

Koprčani pa medtem plačujejo še drugo ceno – tisto, ki se ne meri v računih in položnicah. Praviijo, da se na svojih ulicah ne počutijo več varno, saj jih objestna vožnja in nepredvidljivo ravnanje mladih spravlja v nenehno nelagodje. Koliko časa bo še trajalo, preden bo kdo resno poškodovan?