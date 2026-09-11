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Strah med starši med aretacijo Radovljici: »Obvestili so nas, da se moramo zakleniti in ugasniti luči«

Obsežna policijska akcija po streljanju na policista je v Radovljici povzročila pravi preplah. Zaradi intervencije so preventivno zaklenili osnovno in srednjo šolo, vrtec, prostore upravne enote, zdravstveni dom ter nekatere trgovine.
FOTO: Mavric Pivk, Delo
FOTO: Mavric Pivk, Delo
Nina Čakarić
 11. 9. 2026 | 12:51
 11. 9. 2026 | 13:07
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Takšnega dopoldneva, kot je bil danes, v Radovljici še dolgo ne bodo pozabili. Po streljanju na policista in begu 21-letnega Slovenca se je obsežna policijska akcija preselila tudi na območje v neposredni bližini vrtca in razvojne ambulante. Nad območjem je krožil helikopter, slišale so se sirene, ljudem pa so naročili, naj se zaklenejo v prostore. »Občutek groze pa je še vedno prisoten,« je po prijetju osumljenca na omrežju X. zapisal doc. dr. Žiga Malek.

Vse se je začelo danes nekaj pred 9. uro. Policisti so na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki naj bi po do zdaj znanih podatkih pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo in se odpeljal. Med policijskim postopkom je sledil dramatičen preobrat. Voznik je policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Po naših podatkih je policista zadel v roko.

Policisti so osumljenca nato izsledili na območju Lesc, lov za njim pa se je končal na območju Radovljice, kjer so ga prijeli.

Sirene, helikopter in zaklenjena ambulanta

Kako napeto je bilo med policijsko akcijo, je na omrežju X opisal doc. dr. Žiga Malek, znanstveni sodelavec na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Malek se je s sinom mudil v razvojni ambulanti v Radovljici, ki deluje v prizidku Vrtca Radovljica.

Sprva je bil to zanj vesel dan, ki pa se je že čez nekaj trenutkov spremenil v strah. »Danes smo imeli zadnji pregled v razvojni ambulanti. Sin je popolnoma ujel vrstnike, za kar se vsem zdravstvenim delavcem iz srca zahvaljujem. Trenutki sreče pa so se kaj kmalu spremenili v nočno moro,« je zapisal in nadaljeval: »Policija nas je naenkrat vse v ambulanti obvestila, da se moramo zakleniti in ugasniti luči. Nad ambulanto, vrtcem in šolo je krožil helikopter, slišale so se sirene, polno je bilo policistov. Oborožen moški, ki je pred tem ustrelil policista, je bil v bližini šole in vrtca.«

Dopoldne je bilo na območju več policijskih patrulj, nad mestom je krožil policijski helikopter, policisti pa so mimoidoče preusmerjali na druge ulice. Zaradi intervencije so v Radovljici preventivno zaklenili osnovno in srednjo šolo, vrtec, prostore upravne enote, zdravstveni dom ter nekatere trgovine. Ukrep so medtem že preklicali.

»Občutek groze je še vedno prisoten«

Ko je prišla novica, da so policisti osumljenca prijeli in neposredne nevarnosti ni več, je Malek objavil še drugo sporočilo. »Nevarnost je mimo, saj je policija storilca prijela. Občutek groze pa je še vedno prisoten. Kako malo je potrebno, da se ti v trenutku življenje obrne na glavo.«

Skrb je bilo čutiti tudi med starši. »Šola in vrtec obkoljena s policisti! Počasi me bo začelo resnično skrbeti za sina,« je bilo eno od sporočil, ki opisujejo negotovost med policijsko akcijo.

Motiv za napad še ni znan

Policisti so 21-letnemu osumljencu, slovenskemu državljanu, po prijetju odvzeli prostost in zanj odredili pridržanje. Kriminalisti in policisti nadaljujejo zbiranje obvestil ter preverjajo okoliščine dogajanja. Kaj je mladeniča privedlo do tega, da naj bi policistu odvzel orožje, nanj streljal in nato pobegnil s policijskim avtomobilom, za zdaj ni znano. 

Zaradi ogleda kraja dogodka je bila gorenjska avtocesta pri izvozu Šmartno v smeri Kranja zaprta. Policisti voznike pozivajo, naj upoštevajo prometno signalizacijo in njihova navodila.

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