Strah pred belim kombijem v Divači: to je povedala policija

Potem ko so nekatere starše preplašila opozorila pred belim kombijem, kakršna večkrat zakrožijo po družbenih omrežjih, so se aktivirali policisti. Kot so poročale Primorske novice, se je med starši v Divači razširilo, naj bodo previdni, saj naj bi se v torek proti večeru zgodil poskus ugrabitve. Dečka naj bi med sprehodom s psom napadli neznanci in ga zvlekli v bel kombi, a se je izvil iz njihovega primeža. Pred časom so podobne prijave dobili z območja Divače in drugih primorskih krajev, vendar sumov kaznivih dejanj niso potrdili, še piše časnik. In tudi tokrat je tako. Kot je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper, so nemudoma sprožili vsa preiskovalna dejanja. »Kljub temu da bodo danes nadaljevali razgovore, do zdaj niso ugotovili znakov kaznivega dejanja,« je pojasnila včeraj.

Znakov kaznivega dejanja niso odkrili. FOTO: Leon Vidic

Policisti so v tovrstnih primerih v preteklosti že opozarjali, da takojšnje obveščanje prek družbenih omrežij in medijev, še preden policisti preverijo informacije, povzroča paniko in tako imenovani domino učinek. Širjenje nepreverjenih informacij povzroča strah, paniko, nezaupanje, in to ne glede na dejstvo, da takšne ugrabitve pri nas še ni bilo. Starši otrokom seveda v pogovoru lahko pojasnijo, kako naj se vedejo v stikih z neznanci, vendar tak pogovor ne sme potekati pod vtisom medijskega poročanja o pojavljanju belih kombijev.