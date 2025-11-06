Strah v Dolgi vasi pri Lendavi! »Pojavljajo se osebe z orožjem, ki se snemajo in grozijo«

V uredništvo Slovenskih novic smo prejeli skrb vzbujajoče pismo bralca iz Dolge vasi pri Lendavi, ki opozarja na nočne pohode oboroženih oseb po naselju. Po njegovih besedah se posamezniki ponoči snemajo z orožjem, posnetke pa objavljajo na družbenih omrežjih, zaradi česar se domačini počutijo ogrožene in prestrašene.

»Snemajo se z orožjem in grozijo«

Bralec, ki želi ostati anonimen, je uredništvu poslal tudi fotografije domnevnega domačina, ki naj bi na Facebooku oglaševal in prodajal orožje. Po njegovih navedbah gre za agresivnega posameznika, ki že dlje povzroča nemir in strah med prebivalci.

»Živimo v okolici Lendave, v Dolgi vasi. Ponoči se po naselju pojavljajo osebe z orožjem, ki se snemajo in grozijo. Prebivalci smo prestrašeni. V priponki vam pošiljam slike osebe, ki na družbenem omrežju prodaja orožje. Gre za zelo agresivno osebo, ki v kraju povzroča strah in nemir,« je zapisal v sporočilu, ki ga je posredoval naši redakciji.

Na fotografijah, ki jih je priložil, naj bi bila vidna oseba z orožjem v rokah, ob tem pa zapisi, ki jih je bralec označil kot grozilne in sporne.

FOTO: Zaslonski posnetek

Policija: Obravnavali smo sovražno objavo

Z vprašanji o dogajanju v Dolgi vasi smo se obrnili na Policijsko upravo Murska Sobota. Na naša vprašanja je odgovorila njihova predstavnica za odnose z javnostmi Suzana Rauš, ki je pojasnila, da so policisti že 28. oktobra 2025 obravnavali kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti v povezavi z objavo posnetka, ki je bil povezan z aktualnimi dogodki na območju PU Novo mesto.

»Policisti o zadevi zbirajo obvestila. Zaenkrat pa ne beležimo prijav, ki bi se nanašale na grožnje z orožjem,« je sporočila Rauševa.

Dodala je, da so policisti PP Lendava že v preteklosti pridobili iste fotografije oseb z orožjem, ki so bile objavljene na spletu. »Na podlagi teh objav so policisti tudi ukrepali, vendar orožje ni bilo najdeno – šlo je za imitacije oziroma igrače.«

FOTO: Zaslonski posnetek

Poziv občanom: Prijavite vsak sum

Policija prebivalce poziva, naj vsako protipravno ravnanje takoj prijavijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Čeprav policisti v zadnjem času niso prejeli uradnih prijav o grožnjah z orožjem, strani domačinov prihajajo opozorila, da se občutek ogroženosti in napetosti v kraju povečuje.