NERAZISKANO

Strašen zločin v Strunjanu: najemnik Igor je mrtvo Lorbekovo našel na postelji (FOTO)

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
Hildo naj bi bil umoril 43-letni Slovak. FOTO: Iztok Umer
Hildo naj bi bil umoril 43-letni Slovak. FOTO: Iztok Umer
Vojko Zakrajšek
 23. 11. 2025 | 07:00
 23. 11. 2025 | 07:25
5:17
Umor Hildegarde Lorbek, ki se je zgodil 29. marca 2007 v njeni stanovanjski hiši v Strunjanu, je eden od neraziskanih zločinov v Sloveniji.  V Strunjanu in okolici je bilo po nasilni smrti ostarele gospe veliko šušljanja, kot domnevni motiv so navajali koristoljubje, hkrati pa so namigovali na morebitne storilce. Ne glede na to preiskovalcem tragičnega primera vendarle še ni uspelo dati pravega odgovora na vprašanja o krutem koncu gospe Lorbek.

Truplo so usodnega dne našli v stanovanjski hiši v Strunjanu. K odkritju je pripomogel dolgoletni najemnik Igor O., ki se mu je zdelo nenavadno, da gospe že nekaj dni ni bilo na spregled. To je zbudilo njegovo pozornost in odločil se je, da preveri, kaj se vendar dogaja. Skozi okno je vlomil v lastničin bivalni del hiše, in tam je na postelji našel negibno žensko. Igor O. pa je zaznal tudi nekaj, kar nikakor ni bilo nepomembno za preiskovalce, po srhljivi najdbi trupla je namreč hotel hišo zapustiti skozi vrata, vendar jih z notranje strani ni mogel odpreti oziroma odkleniti, ker v vratih ni bilo ključev. Kar je pomenilo, da je neznani storilec po dejanju za seboj zaklenil in odnesel ključe.

V tej hiši v Strunjanu so našli umorjeno. FOTO: Iztok Umer
V tej hiši v Strunjanu so našli umorjeno. FOTO: Iztok Umer

Smrt zaradi zadušitve

Po začetni negotovosti, ali je šlo za naravno ali nasilno smrt, so po obdukciji in toksikoloških analizah na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani ugotovili, da je smrt nastopila zaradi zadušitve. Staro gospo je nekdo zadavil. Preden so odkrili truplo, naj bi bila že tri dni mrtva, o čemer je pričal tudi poln poštni nabiralnik.

Od tedaj, ko je umrl njen mož, marca 1998, je Lorbkova živela v najstarejšem delu hiše, v novozgrajenem delu pa je uredila apartmaje in jih oddajala začasnim delavcem ali turistom. Pri sebi je vedno imela šop stanovanjskih in apartmajskih ključev, po zločinu pa teh niso nikjer našli. Prav to je eden od pomembnejših podatkov, ki naj bi po temeljiti analizi dogajanja pokazal na možne osumljence. Kriminalisti so v okviru preiskave zaslišali precej oseb, težava pa je, da je veliko možnih osumljencev oziroma oseb, ki bi morda lahko dale koristne informacije, tujcev, ki so bili za organe odkrivanja nedosegljivi.

Le neuradno je prišlo na ušesa, da so preiskovalci čakali na izsledke informativnih pogovorov oziroma zaslišanj nekaj ljudi s Slovaške. Šlo naj bi za nekatere nekdanje stanovalce v hiši, kjer se je zgodil zločin. Obstajala je možnost, da bi rezultati teh zaslišanj lahko dali oprijemljivejši odgovor, s tem pa tudi večja verjetnost, da bi prišli do podlage za pospešitev preiskave. Ob vseh ugibanjih in domnevah pa je bil nedvomno pomemben tudi podatek, da storilec, kdor koli je bil, skoraj zanesljivo ni bil prvič v hiši. Preiskovalci so sodelovali z varnostnimi organi v Italiji in na Hrvaškem, neuradno pa je ves čas veljalo, da največ pričakujejo od pogovorov z nekaterimi delavci s Slovaške, ti pa so, kot rečeno, medtem zapustili Strunjan. Preiskovanje je torej šlo v to smer, toda poizvedovanja so bila vezana tudi na hitrost mednarodnega Interpola, zato ni preostalo drugega kot čakanje na odgovore s Slovaške.

Obnovljena preiskava

Po nekaj letih so preiskavo obnovili in kriminalisti so se odpravili na Slovaško ter se pogovorili z osmimi nekdanjimi strunjanskimi podnajemniki, ki so dejansko nakazali, kdo bi lahko bil storilec. Pri tem je nekoliko nagajalo dejstvo, da je minilo že precej časa od dogodka, a vseeno je preiskovalcem z njihovo pomočjo uspelo identificirati osebo, ki se je po umoru v Strunjanu očitno izogibala pogovoru s kriminalisti kot tudi identifikaciji. O tem so slovaški sogovorniki spregovorili šele med obnovljeno preiskavo.

Povabilo na zaslišanje

Slovak, ki se je po umoru vrnil v domovino, ker so objekt v Strunjanu zaprli, se je odzval vabilu na pogovor v Ljubljani. Niti poligrafskemu testiranju ni nasprotoval. Spregovoril pa je o okoliščinah, ki bi jih lahko vedel le nekdo, ki je bil v tistem času v sobi stare gospe. Opisal je, kar se je spomnil, in povedal, da je hodil k Lorbkovi po pijačo, in ni skrival, kdaj je bil nazadnje pri njej. Izkazalo se je, da je bil zadnji, ki jo je videl živo. Toda na vprašanje, ali je to storil on, ni odgovoril oziroma ni priznal. Je pa povedal, da jo je našel na tleh, jo položil na posteljo, zaklenil vrata in ključe odvrgel. Toda tam, kamor naj bi jih odvrgel, ključev niso našli. In prav to bi bil lahko materialni dokaz, ki bi imel dokazno vrednost, tudi če bi možakar kasneje molčal.

Kako koli, znašel se je v vlogi osumljenca, s kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku v Kopru, ta pa naj bi odločil, da ni dovolj za uvedbo preiskave. Res je tudi, da ni bilo nobenih neposrednih prič. Tako je tragičen primer iz Strunjana obtičal brez zaključka. Osumljenec se je vrnil na Slovaško, če bi se pojavile nove okoliščine, ki bi zahtevale dodatno razčiščevanje, bi se z njim znova pogovorili. 

 

