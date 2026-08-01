Strašljivo srečanje z divjadjo: motoristka po trku s srno hudo poškodovana

V četrtek zgodaj zjutraj, nekaj pred 6. uro, se je na regionalni cesti med Novim mestom in Otočcem pri naselju Lešnica zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodovala motoristka.

Novomeški policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 50-letna voznica motornega kolesa vozila po regionalni cesti, ko ji je na vozišče nenadoma skočila srna. Motoristka trčenja ni mogla preprečiti. Ob padcu se je hudo poškodovala, reševalci pa so jo po prvi oskrbi na kraju prepeljali v bolnišnico.

Po nesreči so se na spletu kmalu pojavila ostra opozorila občanov, da hudo poškodovani motoristki na pomoč ni mogel priskočiti reševalni helikopter, saj se delovni čas helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) začne šele ob 8. uri zjutraj. Preverjanje podatkov na uradni strani HNMP potrjuje, da enota na Brniku v poletnem obdobju (med 29. marcem in 6. septembrom) deluje zgolj med 8. in 20. uro. V zgodnjih jutranjih urah, ko se je zgodila nesreča, je tako reševanje v celoti prepuščeno le reševalnim ekipam na tleh, čeprav o usodi hudo poškodovanih pogosto odločajo prav minute.

Z vprašanji o morebitni uvedbi neprekinjene HNMP smo se obrnili na novega ministra za zdravje, dr. Tadeja Ostrca.