Strašna nesreča v bazenu v Moravskih Toplicah: otroka odpeljali ga v bolnišnico

Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek zgodila huda nesreča. Otrok je v bazenu s tobogani zaplaval proti iztočnemu delu ravno v trenutku, ko se je po toboganu spuščala druga oseba. Prišlo je do trčenja, otrok pa je utrpel hude telesne poškodbe.

Policiste je 28. julija 2026 ob 12.22 o dogodku obvestil Urgentni center Splošne bolnišnice Murska Sobota. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je otrok nahajal v bazenu s tobogani. Ko je druga oseba drsela po toboganu, je zaplaval proti njegovemu izteku, kjer sta trčila.

Poškodovanega otroka so odpeljali v bolnišnico. Čeprav je utrpel hude telesne poškodbe, po navedbah policije ni v smrtni nevarnosti.

Dosedanje ugotovitve ne kažejo, da bi bila poškodba posledica kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, po končani preiskavi pa bodo z vsemi ugotovitvami seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Policija ob tem opozarja, da je treba na bazenih in urejenih naravnih kopališčih spoštovati kopališki red, postavljene znake in opozorila. Kopalci morajo upoštevati tudi navodila reševalcev iz vode ter drugih oseb, ki skrbijo za red in varnost na kopališču.