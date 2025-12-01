Strašna nesreča v predoru, delavca odpeljali s helikopterjem (FOTO)

V sredo dopoldne se je na delovišču II. železniškega tira v predoru T2 pri Beki zgodila huda delovna nesreča. Okoli 10.20 je 43-letni delavec iz Bosne in Hercegovine, ki je upravljal delovni stroj v tunelu, pri vožnji naletel na težavo. Ko se je poskušal umakniti vozilo, ki mu je prišlo nasproti, je spregledal svojega sodelavca, 44-letnega moškega, in ga pri spuščanju nakladalne žlice trčil ter ga poškodoval. Delavec je utrpel hujše poškodbe v predelu hrbta.

Reševalna akcija in prevoz s helikopterjem

Po nesreči je bila nemudoma sprožena reševalna akcija. Gasilska ekipa PGD Materija je skupaj z reševalci ZD NMP Sežana hitro vstopila v tunel, zavarovala kraj nesreče in nudila prvo pomoč poškodovanemu. Zaradi resnosti poškodb so se odločili za prevoz s helikopterjem. Poškodovanega delavca so transportirali iz tunela do travnika pred Beko, kjer je pristal helikopter NMP Slovenske vojske. Z njim je bil odpeljan v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Na intervenciji je sodelovalo osem gasilcev PGD Materija s tremi vozili. Dodatno so bili v pripravljenosti še trije gasilci v gasilskem domu. V reševalni akciji sta sodelovali tudi dve ekipi ZD NMP Sežana, helikopterska ekipa NMP Slovenske vojske in policisti PP Kozina. Na terenu so bili tudi gasilci ZGRS Sežana, ki so bili v pripravljenosti. Nesrečo je obravnavala PU Koper, policisti so opravili ogled kraja in sprožili zbiranje obvestil. Oba poškodovana delavca sta imela urejeno prebivanje v Sloveniji in sta zaposlena v podjetju iz Štajerske. K nesreči je prišel tudi delovni inšpektor, ki bo preveril, ali so bili upoštevani vsi predpisi in varnostni ukrepi pri delu. V teku je tudi postopek, ki se nanaša na morebitno kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu.