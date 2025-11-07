Strašna noč v Mariboru, zgoreli dve stanovanji (FOTO)

Minulo noč je zagorelo v stanovanju v Mariboru, ogenj pa je poškodoval dve stanovanji. Po prvih ocenah je nastala gmotna škoda v višini najmanj 60.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Vzrok požara še ni znan

Policisti so bili o požaru obveščeni zgodaj zjutraj. »Danes nadaljujemo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do požara, na kraju že opravljamo ogled požarišča,« so povedali na policijski upravi.

Po navedbah Prostovoljnega gasilskega društva Maribor mesto je zagorelo v stanovanju v Cankarjevi ulici. Kot so zapisali na Facebooku, so posredovali skupaj z Gasilsko brigado Maribor.