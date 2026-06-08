V naselju Velika Polana starejši invalid umrl v požaru! To so pretresljivi prizori tragedije (FOTO)

Ob 14.18 je prišlo do požara v stanovanjskem objektu v naselju Velika Polana. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je žal požar bil usoden za invalidno osebo, ki je stanovala v omenjeni hiši zagorelo na obrobju naselja, poznanega kot »Evropska vas štorkelj«.

Policisti še preiskujejo vzrok požara

Posredovali so sicer gasilci PGD Velika Polana, policija in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Lendava z dvema voziloma. Kljub temu za starejšo osebo, ki je izgubila življenje, vzrok požara pa zaenkrat (še) ni znan.

Požar usoden za starejšega invalida FOTO: Oste Bakal

Požar usoden za starejšega invalida FOTO: Oste Bakal

Požar usoden za starejšega invalida FOTO: Oste Bakal

Požar usoden za starejšega invalida FOTO: Oste Bakal

Že nekaj ur pred tem so v Pomurju morali posredovati še eni gasilci. Ob 13.49 je namreč na Industrijski ulici v Ljutomeru zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar ter vozilo pregledali s termovizijsko kamero. Vzrok požara in nastalo materialno škodo policisti še ugotavljajo.

Prav tako policisti PU Murska Sobota ugotavljajo, zakaj je že ob 2.31 ponoči zagorelo na Slomškovi ulici v Murski Soboti, in sicer je gorelo v prostorih Okrajnega sodišča Murska Sobota. Gasilci PGD Murska Sobota so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali prostore in prezračili prostore.