Straža se poslavlja od častnega občana Jakoba Krštinca, znano, kdaj bo pogreb

V Straži so se sinoči z žalno sejo poklonili spominu na častnega občana Jakoba Krštinca, dolgoletnega družbenega delavca, prostovoljca, gasilca in kulturnika, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval razvoj kraja in življenje številnih generacij.

V nagovoru zbranim je župan Občine Straža Dušan Krštinc predstavil življenjsko pot pokojnega in poudaril njegov izjemen prispevek skupnosti. Jakob Krštinc je bil človek številnih pobud, dejanj in prostovoljnega dela, njegovo življenje pa je bilo desetletja tesno povezano z razvojem Straže in nekdanje Krajevne skupnosti Straža. Aktivno je sodeloval že pri gradnji ceste Zalog–Straža, pozneje pa je prevzel številne odgovorne naloge. Bil je predsednik izvršnega sveta krajevne skupnosti, član sveta krajevne skupnosti vse do leta 2002 in predsednik nadzornega odbora. V času njegovega vodenja so v Straži zgradili glavni vodovod Češča vas–Dolenja Straža, pomembno vlogo pa je imel tudi pri izgradnji telefonskega omrežja in telefonske centrale. Sodeloval je pri asfaltiranju cest, urejanju uličnega sistema, selitvi v novi zdravstveni dom ter ureditvi prostorov krajevne skupnosti in krajevnega urada nad gasilskim domom. Kot izučen mizar je svoje znanje nesebično uporabljal tudi za potrebe skupnosti in opravil številna brezplačna mizarska dela.

FOTO: Občina Straža

FOTO: Občina Straža

Jakob Krštinc FOTO: Občina Straža

Posebno mesto v njegovem življenju sta imela gasilstvo in kultura

Pomemben del njegovega življenja je predstavljala kultura. Bil je član Kulturno-umetniškega društva Straža in vrsto let njegov predsednik. Zavzemal se je za boljše pogoje za kulturno dejavnost ter za ureditev kulturnega doma. Bil je tudi ustanovni član Turističnega društva Straža in sodeloval pri organizaciji Straške jeseni, tudi pri prvi prireditvi. Njegova predanost skupnosti se je kazala na številnih področjih. Dolga leta je bil aktiven v Društvu upokojencev Straža, kar tri desetletja pa je bil član Prostovoljnega gasilskega društva Dolenja Straža.

Posebno mesto v njegovem delovanju ima tudi nastajanje samostojne Občine Straža. Sodeloval je na zborih krajanov, ljudem predstavljal prednosti samostojne občine in s svojim prizadevanjem pomagal pri uresničevanju pomembne razvojne odločitve za kraj. Za dolgoletno delo, nesebično delovanje in izjemen prispevek k razvoju občine je Jakob Krštinc leta 2014 prejel naziv častnega občana Občine Straža.

Od pokojnega se bodo svojci, prijatelji, sodelavci in občani poslovili danes ob 16.uri na pokopališču v Vavti vasi.