Strel v smeri mimoidočega: policisti posredovali v Novem mestu

V večernih urah je v okolici naselja Krka v Novem mestu prišlo do nevarnega incidenta, ki je zahteval posredovanje policije. Neznanec naj bi s puško ustrelil v smeri proti oškodovancu, pri čemer na srečo ni bil nihče poškodovan.

Nekaj po 20. uri so bili policisti obveščeni o dogodku, kjer naj bi posameznik streljal proti drugi osebi. Na kraj so nemudoma odšli in ugotovili identiteto vseh vpletenih. Po prvih zbranih obvestilih naj bi osumljenec uporabil airsoft puško, s katero je ustrelil v smeri oškodovanca in ga s tem ogrožal.

Kriminalisti so orožje zasegli in ga poslali v postopek kategorizacije. Vse okoliščine dogodka še preiskujejo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper osumljenca ukrepali v skladu s pristojnostmi.