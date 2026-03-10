V ponedeljek po 15. uri so bili novomeški policisti obveščeni o streljanju na območju naselja Brezje v Novem mestu, kjer naj bi osumljenec izstrelil več nabojev proti oškodovancu in pobegnil.

Na kraj dogodka takoj napotenih večje število policistov

Ugotovljeno je bilo, da v streljanju ni bil nihče poškodovan. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in zbirali obvestila. V nadaljevanju so izsledili 13-letnega osumljenca in potrdili njegovo identiteto. Nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja poskusa uboja. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.